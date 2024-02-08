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Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 16:19
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ИИ определит эффективность антидепрессанта за неделю

С помощью МРТ
Ученые из Амстердамского университетского медицинского центра (UMC) и университетской клиники Radboud разработали алгоритм искусственного интеллекта, который, основываясь на данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) пациентов и других данных, способен определить эффективность антидепрессанта на индивида всего за одну неделю.
ИИ определит эффективность антидепрессанта за неделю

© Ferra.ru

Исследование ставило перед собой задачу предсказания эффективности антидепрессанта сертралина, также известного как Золофт, на основе данных о МРТ мозга и степени тяжести симптомов. Алгоритм смог предсказать, что сертралин будет эффективен только для трети участников, экономя до двух месяцев «ожидания и наблюдения».

С использованием подобных методов искусственного интеллекта можно предотвратить ошибочные рецепты антидепрессантов, предоставляя более качественную помощь пациентам и избегая побочных эффектов. Ученые планируют адаптировать алгоритм для более персонализированного подхода и применения к различным лекарствам от депрессии.

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