Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2025, 22:00
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ИИ от DeepMind решил задачи олимпиады по математике на золотую медаль

AlphaGeometry2 решает сложные задачи на уровне чемпионов
Искусственный интеллект (ИИ) AlphaGeometry2 от Google DeepMind продемонстрировал высокие результаты в решении математических задач, с которыми сталкиваются участники Международной математической олимпиады (IMO). В ходе испытаний ИИ успешно решил 42 из 50 задач, что на уровне золотой медали, которую получают лучшие участники соревнования.
ИИ от DeepMind решил задачи олимпиады по математике на золотую медаль

© Ferra.ru

AlphaGeometry2 — это усовершенствованная версия алгоритма AlphaGeometry, который был разработан для решения геометрических задач. Искусственный интеллект комбинирует несколько мощных систем, включая языковую модель Gemini и математические правила для поиска решений. Это позволяет ему не только анализировать задачи, но и строить логические цепочки для их решения.

Для проверки возможностей ИИ исследователи выбрали 45 задач, использовавшихся на IMO за последние 25 лет, включая те, которые требовали дополнительного перевода в удобный формат. В итоге AlphaGeometry2 решал задачи с точностью, немного превышающей средний уровень золотых медалистов.

Эти достижения могут стать шагом к созданию более продвинутых приложений, которые смогут использовать высокий уровень логики и теоретического мышления, подобно человеческим специалистам.

ИИ от DeepMind решил задачи олимпиады по математике на золотую медаль

© arXiv