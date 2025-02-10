ИИ от DeepMind решил задачи олимпиады по математике на золотую медаль

AlphaGeometry2 — это усовершенствованная версия алгоритма AlphaGeometry, который был разработан для решения геометрических задач. Искусственный интеллект комбинирует несколько мощных систем, включая языковую модель Gemini и математические правила для поиска решений. Это позволяет ему не только анализировать задачи, но и строить логические цепочки для их решения.

Для проверки возможностей ИИ исследователи выбрали 45 задач, использовавшихся на IMO за последние 25 лет, включая те, которые требовали дополнительного перевода в удобный формат. В итоге AlphaGeometry2 решал задачи с точностью, немного превышающей средний уровень золотых медалистов.

Эти достижения могут стать шагом к созданию более продвинутых приложений, которые смогут использовать высокий уровень логики и теоретического мышления, подобно человеческим специалистам.