ИИ от Google Gemini 3 отказался признавать, что на дворе 2025 год

Новая модель, выпущенная 18 ноября как «Новая эра интеллекта», была предварительно подготовлена только к 2024 году, и настроена была на контекст, касающийся 2024 года.

Карпати работал с моделью, и когда дошло до взаимодействия по календарному времени, инженеру пришлось доказывать ИИ, что на дворе 2025 год; причём он смог доказать, что ИИ ошибается. Столкнувшись с доказательствами того, что на дворе 2025 год, Gemini 3 обвинил Карпати в мошенничестве и описал подделки, созданные самой нейросетью. Карпати обнаружил, что модель отключена от интернета, локальная, поэтому включил нейросеть, а Gemini 3 был шокирован, «извинился и восхитился текущими событиями».

По мысли обозревателей TechCrunch, этот инцидент подчёркивает несовершенство LLM и их зависимость от контента, созданного человеком. Хотя они и являются ценными инструментами, они не могут заменить людей сверхчеловеческими способностями. Карпати отметили это в интервью, подчеркнув, что не стоит идти на поводу у мифологизации ИИ.

«Каждый раз, когда вы слышите, как генеральный директор-миллиардер (или даже миллионерша) рассказывает о том, как агенты на базе LLM приходят на все рабочие места, связанные с людьми, вспоминайте этот забавный, но красноречивый случай об ограничениях ИИ: знаменитый исследователь ИИ Андрей Карпати получил однодневный ранний доступ к последней модели Google Gemini 3 — и тот отказался поверить ему, когда он сказал, что на дворе 2025 год», — подчёркивается в материале.