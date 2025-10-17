ИИ от Google предсказал лекарство, усиливающее иммунитет против рака

Модель с 27 млрд параметров создана для понимания «языка клеток» и анализа их поведения. ИИ получил задачу найти препарат, который активирует иммунную систему только в нужном контексте — когда в клетках присутствует слабый сигнал интерферона.

После анализа более 4000 веществ модель указала на силмитасертиб (CX-4945) — ингибитор киназы CK2. Эксперименты подтвердили предсказание: сочетание силмитасертиба и низкой дозы интерферона увеличивало презентацию антигенов примерно на 50%, делая опухолевые клетки заметнее для иммунитета. Сам по себе препарат такого эффекта не давал.

Это открытие стало первым подтверждённым случаем, когда ИИ не просто анализирует данные, а выдвигает новую научную гипотезу.

По словам Google, подобные модели могут ускорить разработку противораковых и иммунотерапевтических средств.