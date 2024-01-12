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Наука и технологии
11:15, 12 января 2024
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ИИ от Сеченовского университета поможет врачам удаленно определять группу крови

Что снизит риски при переливании

В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова сообщили, что ученые вуза разработали цифровое решение на базе искусственного интеллекта, позволяющее дистанционно подтверждать группу крови пациентов.

ИИ от Сеченовского университета поможет врачам удаленно определять группу крови

© Ferra.ru

«ФотоРезус» — новый программный комплекс, который через смартфон обеспечивает ускоренное и надежное определение фенотипа группы крови. Новая технология призвана улучшить работу врачей и снизить риски осложнений при переливании крови. Сервис ожидается на медицинском рынке через два года, отметили в университете.

Программа использует технологию машинного зрения для обработки изображений и центральный сервер для анализа. Врачам будет доступно приложение на смартфонах, упрощающее процесс подтверждения группы крови пациентов. Это особенно актуально для больниц с недостатком лабораторных специалистов.

«ФотоРезус» поможет исключить человеческий фактор и сократить расходы на оборудование, сэкономив средства, необходимые для подтверждения результатов анализа группы крови.

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