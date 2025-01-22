Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2025, 12:09
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ИИ открыл новые биомаркеры для ранней диагностики рака толстой кишки

Новое исследование
Ученые Университета Бирмингема с помощью искусственного интеллекта (ИИ) нашли новые белки, которые могут стать биомаркерами для ранней диагностики рака толстой кишки. В своей работе, опубликованной в журнале Frontiers in Oncology, ученые проанализировали одну из крупнейших баз данных Великобритании — UK Biobank, включающую профили белков здоровых людей и пациентов с раком.
ИИ открыл новые биомаркеры для ранней диагностики рака толстой кишки

© Ferra.ru

Особое внимание ученых привлекли три белка: TFF3, LCN2 и CEACAM5. Эти белки связаны с процессами клеточного прикрепления и воспаления, которые играют ключевую роль в развитии рака. Теперь ученые планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить их роль как биомаркеров и разработать новые диагностические инструменты.

В рамках исследования использовались три различных модели машинного обучения, что позволило выявить закономерности в огромных объемах данных.

Сегодня диагностика рака толстой кишки проводится путем анализа образцов тканей, что требует времени и усилий. Новые методы, основанные на биомаркерах, могут значительно упростить этот процесс и улучшить результаты лечения. В Великобритании ежегодно диагностируют около 44,100 случаев рака толстой кишки, и внедрение новых технологий для раннего выявления заболевания станет важным шагом в медицине.

ИИ открыл новые биомаркеры для ранней диагностики рака толстой кишки

© Frontiers in Oncology