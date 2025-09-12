ИИ-переводчик в AirPods Pro 3 оказался недоступен на старых iPhone

Однако выяснилось, что пользоваться ей смогут далеко не все владельцы iPhone.

По данным Apple, Live Translation поддерживается не только в новых AirPods Pro 3, но и в AirPods Pro 2 и AirPods 4. Проблема в том, что переводчик работает только на iPhone с поддержкой Apple Intelligence.

Это значит, что минимальным устройством для активации функции остается iPhone 15 Pro, а все более старые модели ограничены базовыми возможностями гарнитуры.

Система использует микрофоны наушников для захвата речи и передает звук на iPhone, где он обрабатывается средствами ИИ от Apple.

Далее перевод воспроизводится прямо в уши пользователя, а при ответе фразы автоматически переводятся и могут отображаться или озвучиваться для собеседника.

Таким образом, покупать AirPods Pro 3 исключительно ради Live Translation бессмысленно, если у вас старый iPhone. Но для тех, кто обновляется до iPhone 17 или других совместимых моделей, переводчик станет одним из самых заметных апгрейдов.