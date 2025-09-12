ИИ-переводчик в AirPods Pro 3 оказался недоступен на старых iPhone

ИИ-переводчик в AirPods Pro 3 оказался недоступен на старых iPhoneА значит, надо обновиться, если хотите Live Translation
Однако выяснилось, что пользоваться ей смогут далеко не все владельцы iPhone.
По данным Apple, Live Translation поддерживается не только в новых AirPods Pro 3, но и в AirPods Pro 2 и AirPods 4. Проблема в том, что переводчик работает только на iPhone с поддержкой Apple Intelligence.
Это значит, что минимальным устройством для активации функции остается iPhone 15 Pro, а все более старые модели ограничены базовыми возможностями гарнитуры.
Система использует микрофоны наушников для захвата речи и передает звук на iPhone, где он обрабатывается средствами ИИ от Apple.
Далее перевод воспроизводится прямо в уши пользователя, а при ответе фразы автоматически переводятся и могут отображаться или озвучиваться для собеседника.
Таким образом, покупать AirPods Pro 3 исключительно ради Live Translation бессмысленно, если у вас старый iPhone. Но для тех, кто обновляется до iPhone 17 или других совместимых моделей, переводчик станет одним из самых заметных апгрейдов.