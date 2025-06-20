ИИ-платформа Midjourney представила модель для генерации видео

Модель способна превращать изображения в короткие видеоролики. Однако генерация видео доступна только в веб-версии и исключительно для платных подписчиков платформы.

Предполагается, что запуск модели V1 позволит Midjourney полноценно конкурировать с другими генеративными ИИ, такими как Sora от OpenAI, Runway Gen 4, Firefly от Adobe, Google Veo 3.