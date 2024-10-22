ИИ-платформа Midjourney внедрит инструмент для редактирования любых изображений

С помощью нового редактора пользователи смогут изменять текстуры объектов и перекрашивать их в соответствии со своими запросами. Нейросеть заявила о новой вехе в развитии генерации и изменения фото и изображений любой сложности.

При этом, как заметил обозреватель портала Techspot, вместе с такой продвинутостью технологий встаёт вопрос о безопасности пользователей. Такими функциями генерального ИИ могут пользоваться не только собственно пользователи, но и мошенники. Новые возможности Midjourney могут повлечь за собой дипфейки нового уровня и нарушения авторских прав.

Об этом высказался и генеральный директор компании Дэвид Хольц. По его словам, он осознаёт потенциальные риски, поэтому на начальном этапе доступ к редактору будет ограничен небольшой группой пользователей. Будут внедрены специализированные системы мониторинга, как на основании ИИ, так и с ручным, человеческим контролем.