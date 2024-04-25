ИИ подскажет астматикам о скором приступе

Ученые из США и Южной Кореи создали программу, которая распознает по звукам дыхания признаки астмы и других заболеваний легких. Сейчас врачи слушают дыхание с помощью стетоскопа, что требует опыта. Алгоритм же работает автоматически и не ошибается.

Устройство сможет не только диагностировать астму, но и следить за состоянием больного постоянно. Это позволит вовремя заметить ухудшение и принять меры. В будущем ученые хотят объединить этот инструмент с датчиками загрязнения воздуха, чтобы понять, как он влияет на дыхание.