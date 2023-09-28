ИИ подскажет, полностью ли врачи удалили раковую опухоль во время операции

ИИ подскажет, полностью ли врачи удалили раковую опухоль во время операцииЧудеса науки и технологий
Учёные из Медицинской школы Университета Северной Каролины (UNC) создали ИИ-модель, способную в реальном времени определять, была ли полностью удалена раковая ткань во время операции по избавлению от злокачественной опухоли молочной железы.
Для обучения модели исследователи использовали 821 маммографический снимок, сделанный после резекции.
Эти данные были сопоставлены с отчётами патологоанатомов. Интересно, что 53% изображений показали наличие раковых клеток. Модель также учитывала демографическую информацию пациентов, включая возраст, расу и характеристики опухоли.
Результаты исследования поразили: чувствительность ИИ-модели достигла 85%. Это показатель того, насколько эффективно модель может обнаруживать наличие раковых клеток.
По словам учёных, ИИ работает на уровне (а порой даже превосходит) человека.