ИИ подскажет, полностью ли врачи удалили раковую опухоль во время операции

Для обучения модели исследователи использовали 821 маммографический снимок, сделанный после резекции.

Эти данные были сопоставлены с отчётами патологоанатомов. Интересно, что 53% изображений показали наличие раковых клеток. Модель также учитывала демографическую информацию пациентов, включая возраст, расу и характеристики опухоли.

Результаты исследования поразили: чувствительность ИИ-модели достигла 85%. Это показатель того, насколько эффективно модель может обнаруживать наличие раковых клеток.

По словам учёных, ИИ работает на уровне (а порой даже превосходит) человека.