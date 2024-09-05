ИИ показал, как будут выглядеть Олимпийские игры 2038 года

В этом проекте он использовал новейшие ИИ-технологии, такие как Sora от OpenAI, Runway и Synthesia, чтобы быстро и эффективно создать визуализацию.

Видео демонстрирует Лос-Анджелес будущего, где уровень моря значительно поднялся, а Олимпийские объекты, например футбольный стадион, расположены на крышах небоскребов.

Кан отмечает, что создание видео с помощью ИИ пока требует большого количества экспериментов и терпения, так как нейросетевые модели не всегда могут точно воспроизвести сложные архитектурные формы или детали людей.

Однако технология уже применяется в рекламе и позволяет значительно ускорить и удешевить процесс создания контента.

Несмотря на сложности, Кан уверен, что ИИ станет важным инструментом в будущем кино и медиа, особенно для массовых сцен и пейзажей.