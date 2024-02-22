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Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 09:14
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ИИ помог МТС улучшить мобильную связь в России

И это только начало
Накануне выяснилось, что МТС не дремлет и вовсю внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения качества связи.

Компания разработала собственную геоплатформу с поддержкой ИИ, которая помогает ей быстрее и точнее выбирать места для установки базовых станций.

Раньше этим занимались люди, но ИИ справляется в разы быстрее и с меньшими ошибками. Он анализирует спутниковые снимки, строит 3D-модели местности и учитывает кучу факторов, влияющих на качество сигнала.

В итоге:

  • Сеть МТС станет еще более надежной и скоростной.
  • Покрытие улучшится в тех местах, где его раньше не хватало.
  • МТС сможет экономить ресурсы за счет более точного планирования строительства новых вышек.

Удивительно, как быстро и как глубоко внедряется ИИ в прежде сугубо человеческие сферы деятельности.

Источник:МТС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
,
#МТС