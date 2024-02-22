ИИ помог МТС улучшить мобильную связь в России

Компания разработала собственную геоплатформу с поддержкой ИИ, которая помогает ей быстрее и точнее выбирать места для установки базовых станций.

Раньше этим занимались люди, но ИИ справляется в разы быстрее и с меньшими ошибками. Он анализирует спутниковые снимки, строит 3D-модели местности и учитывает кучу факторов, влияющих на качество сигнала.

В итоге:

Сеть МТС станет еще более надежной и скоростной.

Покрытие улучшится в тех местах, где его раньше не хватало.

МТС сможет экономить ресурсы за счет более точного планирования строительства новых вышек.

Удивительно, как быстро и как глубоко внедряется ИИ в прежде сугубо человеческие сферы деятельности.