ИИ помог МТС улучшить мобильную связь в России

Опубликовано 22 февраля 2024, 09:14
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ИИ помог МТС улучшить мобильную связь в РоссииИ это только начало
Накануне выяснилось, что МТС не дремлет и вовсю внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения качества связи.
Компания разработала собственную геоплатформу с поддержкой ИИ, которая помогает ей быстрее и точнее выбирать места для установки базовых станций.
Раньше этим занимались люди, но ИИ справляется в разы быстрее и с меньшими ошибками. Он анализирует спутниковые снимки, строит 3D-модели местности и учитывает кучу факторов, влияющих на качество сигнала.
В итоге:
- Сеть МТС станет еще более надежной и скоростной.
- Покрытие улучшится в тех местах, где его раньше не хватало.
- МТС сможет экономить ресурсы за счет более точного планирования строительства новых вышек.
Удивительно, как быстро и как глубоко внедряется ИИ в прежде сугубо человеческие сферы деятельности.