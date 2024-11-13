ИИ помог нейрохирургам обнаружить опухоль мозга за 10 секунд

В ходе операции на мозге нейрохирурги часто сталкиваются с трудностью полного удаления опухоли, так как оставшиеся клетки могут напоминать здоровую ткань. Для обнаружения остаточной опухоли используются различные методы, включая МРТ и флуоресцентную визуализацию, но их применение ограничено.

FastGlioma использует искусственный интеллект для быстрого анализа срезов опухоли с использованием микроскопического оптического изображения. В исследовании, включающем 220 пациентов с различными типами глиомы, технология показала точность 92%. В сравнении с традиционными методами, ИИ-прогнозы пропустили остаточную опухоль только в 3,8% случаев, тогда как стандартные методы ошибались почти в 25% случаев.

Технология работает быстрее и точнее, чем существующие методы, позволяя хирургу получить информацию о необходимости дальнейшего удаления опухоли прямо во время операции. FastGlioma может быть использована не только для глиомы, но и для диагностики других опухолей, включая медуллобластомы и менингиомы, что открывает новые перспективы в лечении рака.