ИИ помог придумывать смешные подписи к карикатурам

Затем вторая группа из 67 человек оценила, насколько смешными они считают эти подписи. Исследователи обнаружили, что подписи, написанные с помощью приложения, были значительно смешнее, чем те, которые были написаны без его использования. Оценки подписей с ИИ были почти на 30% ближе к победным подписям в конкурсе The New Yorker.

Участники отметили, что приложение помогло им сочинить забавные сюжеты и начать работу, понять тонкости и смешные элементы, а также придумать новые идеи.

Почти половина из 200 подписей, написанных с помощью ИИ, также была оценена как более смешные, чем оригинальные подписи в The New Yorker.

«Приложение с ИИ значительно увеличивает чувство юмора у людей, но, что более важно, оно может стать лекарством от писательской блокировки», — сказал доктор Ануша Витана из Школы компьютерных наук и Инициативы цифровых наук.

Исследование возглавил Хасинду Карийавасам в качестве студенческого исследовательского стажера. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the 29th International Conference on Intelligent User Interfaces.