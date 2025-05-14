ИИ помог сократить время онлайн-собеседований на работу

С сентября 2024 года по апрель 2025 года среднее время собеседования на работу в России уменьшилось на 10 минут, составив 25 минут вместо прежних 35. Это стало возможным благодаря использованию искусственного интеллекта, который помогает ускорить процессы, такие как расшифровка интервью и анализ ответов кандидатов. Эксперты компании Mymeet.ai отмечают, что искусственный интеллект берет на себя рутинные задачи, позволяя HR-специалистам сосредоточиться на главном и быстрее принимать решения.

Особенно заметное сокращение времени собеседований произошло в декабре и феврале, когда продолжительность встреч составляла 26 минут. В апреле 2025 года время собеседования впервые снизилось до 25 минут. Генеральный директор Mymeet.ai, Федор Жилкин, подчеркнул, что такие короткие, но точные интервью становятся нормой для бизнеса, а использование AI-инструментов помогает ускорить процессы и сделать найм более эффективным.

Кроме того, исследование показало, что большинство собеседований проводятся в середине недели, особенно в среду, когда фиксируется 32% всех встреч. Наибольшее количество интервью приходится на дневное время, с 12:00 до 17:00, а вечерние собеседования составляют лишь 15%. Google Meet остаётся самой популярной платформой для онлайн-собеседований, его используют более половины компаний, следуют Zoom и Яндекс, Телемост.