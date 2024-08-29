ИИ помог ученым создать катализатор для более эффективного производства водорода

Опубликовано 29 августа 2024, 18:221 мин.
ИИ помог ученым создать катализатор для более эффективного производства водородаРазработка оказался в 20 раз более стабильным
Ученые из Университета Торонто использовали искусственный интеллект (ИИ) для ускорения разработок в области устойчивой энергетики. С помощью канадского источника света (CLS) (Синхротронный источник света) в Университете Саскачевана они подтвердили, что предложенный ИИ рецепт нового катализатора значительно повышает эффективность производства водородного топлива.
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Создание «зеленого» водорода требует больших затрат электричества и редких металлов, что делает процесс дорогим. ИИ-программа, разработанная командой ученых, проанализировала более 36 тысяч комбинаций металлических оксидов и выбрала наиболее подходящий сплав. Лабораторные испытания показали, что катализатор из рутения, хрома и титана оказался в 20 раз более стабильным и долговечным по сравнению с традиционными материалами.
Хотя материал нуждается в дальнейших испытаниях, это открытие демонстрирует огромный потенциал ИИ в ускорении разработки катализаторов, которые могут сделать «зеленую» энергию более доступной для массового использования.