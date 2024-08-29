ИИ помог ученым создать катализатор для более эффективного производства водорода

Создание «зеленого» водорода требует больших затрат электричества и редких металлов, что делает процесс дорогим. ИИ-программа, разработанная командой ученых, проанализировала более 36 тысяч комбинаций металлических оксидов и выбрала наиболее подходящий сплав. Лабораторные испытания показали, что катализатор из рутения, хрома и титана оказался в 20 раз более стабильным и долговечным по сравнению с традиционными материалами.

Хотя материал нуждается в дальнейших испытаниях, это открытие демонстрирует огромный потенциал ИИ в ускорении разработки катализаторов, которые могут сделать «зеленую» энергию более доступной для массового использования.