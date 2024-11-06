ИИ помог в классификации рисков рака предстательной железы

В новое исследование были включены 9 787 пациентов, участвовавших в восьми клинических испытаниях фазы 3, которые получали лечение радиотерапией, терапией подавления андрогенов и/или химиотерапией и наблюдались в течение в среднем 7,9 лет.

Результаты показали, что согласно классификации Национальной сети по борьбе с раком (NCCN), 30,4% пациентов имели низкий риск, 25,5% — промежуточный риск и 44,1% — высокий риск. При использовании ИИ для классификации рисков, 43,5% пациентов были отнесены к низкому риску, 34,6% — к промежуточному, а 21,8% — к высокому риску. Это привело к перераспределению рисков у 1 039 пациентов.

Риски метастазирования через 10 лет оказались сопоставимыми, несмотря на то что группа с низким риском по ИИ была больше, чем по NCCN (3,2% против 1,7%). Для пациентов с высоким риском по NCCN риск метастазов составил 16,6%, при этом ИИ подразделил эту группу на подкатегории с рисками 3,4%, 8,2% и 26,3%.