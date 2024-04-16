ИИ помог врачам улучшить коммуникацию с пациентами

Доктор Кристофер Лонгхерст, исполнительный директор Центра инноваций в области здравоохранения имени Джоан и Ирвина Джейкобсов, главный врач и главный цифровой офицер UC San Diego Health, отметил, что результаты показывают, что сообщения, созданные при помощи ИИ, стали более качественными, а врачи оценили помощь, которую они оказывают, что снижает когнитивную нагрузку.

По мнению ученых, использование ИИ может стать ключевым шагом к снижению выгорания врачей, позволяя им сосредоточиться на более сложных аспектах медицинской помощи.