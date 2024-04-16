ИИ помог врачам улучшить коммуникацию с пациентами

Опубликовано 16 апреля 2024, 16:03
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ИИ помог врачам улучшить коммуникацию с пациентамиПредоставив эмпатичный черновик
Исследователи из Университетской медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego) провели исследование, в рамках которого оценили использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для составления ответов на сообщения пациентов в электронной медицинской записи Epic Systems. Результаты исследования, опубликованные в JAMA Network Open, показали, что хотя ответы, созданные при помощи ИИ, не сократили время ответа врачей, они помогли снизить когнитивную нагрузку, предоставив эмпатичный черновик, который врачи могут редактировать, а не начинать с нуля.
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Доктор Кристофер Лонгхерст, исполнительный директор Центра инноваций в области здравоохранения имени Джоан и Ирвина Джейкобсов, главный врач и главный цифровой офицер UC San Diego Health, отметил, что результаты показывают, что сообщения, созданные при помощи ИИ, стали более качественными, а врачи оценили помощь, которую они оказывают, что снижает когнитивную нагрузку.
По мнению ученых, использование ИИ может стать ключевым шагом к снижению выгорания врачей, позволяя им сосредоточиться на более сложных аспектах медицинской помощи.
Источник:University of California - San Diego
Автор:Булат Кармак