ИИ помоги Wildberries в 4 раза сократить число новых мошенников на площадке

Это позволило в 4 раза сократить число регистраций мошенников на платформе и вдвое уменьшить недобросовестные заказы. Искусственный интеллект также помог предотвратить случаи перегрузки ПВЗ крупногабаритными товарами.

Качество товаров стало ещё одним приоритетом: выдано более 200 тыс новых сертификатов, а общее число сертифицированных товаров достигло 13.5 млн.

Также удалено более 10 млн карточек и 37 млн нарушающих правил отзывов, что в 7 раз превышает прошлогодний показатель.

Игорь Сомов, глава Trust&Safety Wildberries, отметил, что ИИ помогает укреплять доверие и безопасность, делая платформу удобной и надёжной для всех пользователей.