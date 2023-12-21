ИИ-помощник Copilot от Microsoft научился создавать музыку

Эта функция позволяет пользователям вводить запросы, такие как «Создай поп-песню о приключениях с семьей», и Suno превращает их в полноценные музыкальные композиции, включая тексты, инструменталы и вокал.

Для доступа к новой функции пользователи могут использовать Microsoft Edge, зайти на сайт Copilot.Microsoft.com, войти в систему с помощью своей учетной записи Microsoft и активировать плагин Suno.

Microsoft заявляет, что эта интеграция откроет новые горизонты для творчества и развлечений, делая создание музыки доступным для всех.

Отметим, что новинка от редмондцев входит в число растущего числа технологических разработок, направленных на создание музыки с помощью ИИ.