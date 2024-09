ИИ поможет археологам в поисках геоглифов в Перу

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует, как ИИ может анализировать изображения, полученные с дронов, чтобы находить нечеткие следы геоглифов среди природного ландшафта.

За последний век геоглифы Наска, созданные культурой Наска в период с 200 года до н.э. до 700 года н.э., привлекали внимание ученых. Ранее было найдено 430 геоглифов, однако темпы их открытия замедлились. С помощью нового ИИ-решения исследователи смогли выявить еще 303 геоглифа, которые были подтверждены визитами специалистов на места находок.

Многие из новых геоглифов оказались слабо выраженными, однако они изображают людей и домашних животных, а также абстрактные формы. Команда планирует продолжить использование ИИ для поиска новых примеров этого древнего искусства.