ИИ поможет беспилотным автомобилям лучше понимать пассажиров

Метод, известный как DECAF, использует ChatGPT для интерпретации команд пассажиров и адаптации поведения автомобиля. Ученые обучили модель на различных типах команд, от прямых до косвенных, и интегрировали ее с существующими системами АВ. Это позволяет автомобилю не только интерпретировать команды, но и подстраивать свою работу под предпочтения пассажиров.

Эксперименты, проведенные на испытательном полигоне в Индиане, показали, что использование ChatGPT улучшает точность и комфорт вождения. Модель обрабатывает команды за 1,6 секунды, что считается приемлемым в обычных условиях.