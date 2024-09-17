ИИ поможет беспилотным автомобилям лучше понимать пассажиров

Опубликовано 17 сентября 2024, 18:381 мин.
ИИ поможет беспилотным автомобилям лучше понимать пассажировПоказало исследование
Инженеры из Университета Пердью разработали метод, который позволяет беспилотным автомобилям (АВ) лучше взаимодействовать с пассажирами с помощью больших языковых моделей, таких как ChatGPT. Исследование, представленное на конференции IEEE, демонстрирует, как ИИ может улучшить работу АВ в реальных условиях.
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Метод, известный как DECAF, использует ChatGPT для интерпретации команд пассажиров и адаптации поведения автомобиля. Ученые обучили модель на различных типах команд, от прямых до косвенных, и интегрировали ее с существующими системами АВ. Это позволяет автомобилю не только интерпретировать команды, но и подстраивать свою работу под предпочтения пассажиров.
Эксперименты, проведенные на испытательном полигоне в Индиане, показали, что использование ChatGPT улучшает точность и комфорт вождения. Модель обрабатывает команды за 1,6 секунды, что считается приемлемым в обычных условиях.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак