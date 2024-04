ИИ поможет быстрее обнаруживать поврежденные здания в кризисных зонах

DISCount сочетает скорость и мощь анализа данных ИИ с надежностью человеческого анализа, обеспечивая быструю достоверную оценку объектов на больших коллекциях изображений. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, было отмечено Ассоциацией искусственного интеллекта премией за лучшую работу в области социального влияния. Создатели DISCount изначально работали над двумя разными проблемами: обнаружение поврежденных зданий в кризисных ситуациях и точная оценка размера птичьих стай.

Фреймворк DISCount предлагает решение проблемы подсчета объектов путем сочетания методов компьютерного зрения и человеческого анализа. Он позволяет анализировать большие наборы данных с использованием искусственного интеллекта, а затем предлагает человеку проанализировать наиболее значимые изображения для более точного подсчета.

Результаты показывают, что DISCount превосходит случайные выборки для обеих задач и обеспечивает возможность делать информированные выводы о точности оценок.

Исследователи отмечают, что их фреймворк совместим с любой моделью компьютерного зрения, что позволяет выбирать наиболее подходящий подход для каждой конкретной задачи. DISCount стал результатом переосмысления традиционных подходов к решению проблем подсчета объектов, что привело к созданию инструмента, более быстрого, всестороннего и надежного, чем каждый из подходов по отдельности.