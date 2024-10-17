ИИ поможет глухим пассажирам поездов Австралии

Опубликовано 17 октября 2024, 19:531 мин.
ИИ поможет глухим пассажирам поездов АвстралииРазработка аватара для перевода объявлений на язык жестов
Путешествие на поезде для глухих людей может быть настоящим испытанием. Когда всё идет по плану, проблем не возникает. Однако, в случае нештатной ситуации, такие как изменение платформы, глухие пассажиры могут не получить важные объявления, которые делаются в аудиоформате, и пропустить свою остановку.
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Сотрудники Университета Сиднея совместно с Sydney Trains и представителями австралийского сообщества глухих разрабатывают продвинутый аватар на базе искусственного интеллекта (ИИ), который будет автоматически переводить аудиоподсказки на австралийский жестовый язык (Auslan). Этот аватар способен распознавать ключевые слова в объявлениях и создавать грамматически правильные жесты.
Недавние исследования показали, что, несмотря на то что глухие пассажиры используют разные стратегии для успешного путешествия, такие как прибытие заранее и опросы персонала, они часто остаются в неведении о важных изменениях. Использование аватара обеспечит реальный перевод объявлений и минимизирует риски.