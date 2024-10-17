ИИ поможет глухим пассажирам поездов Австралии

Сотрудники Университета Сиднея совместно с Sydney Trains и представителями австралийского сообщества глухих разрабатывают продвинутый аватар на базе искусственного интеллекта (ИИ), который будет автоматически переводить аудиоподсказки на австралийский жестовый язык (Auslan). Этот аватар способен распознавать ключевые слова в объявлениях и создавать грамматически правильные жесты.

Недавние исследования показали, что, несмотря на то что глухие пассажиры используют разные стратегии для успешного путешествия, такие как прибытие заранее и опросы персонала, они часто остаются в неведении о важных изменениях. Использование аватара обеспечит реальный перевод объявлений и минимизирует риски.