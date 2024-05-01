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Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2024, 21:47
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ИИ поможет кардиологам в анализе эхокардиограмм

Он обучен на более 1 миллиона записей
В США ученые создали искусственный интеллект, который умеет анализировать результаты УЗИ сердца (эхокардиограммы). Новая система получила название EchoCLIP.
ИИ поможет кардиологам в анализе эхокардиограмм

© Ferra.ru

Для ее обучения ученые использовали огромную базу данных — более 1 миллиона записей эхокардиограмм с расшифровками от врачей-кардиологов. EchoCLIP может интерпретировать изображения УЗИ, оценивать работу сердца, выявлять следы операций и установленных устройств.

Кроме того, система способна узнавать одного и того же пациента на разных УЗИ, сделанных в разное время. Это значит, что EchoCLIP может заметить изменения в работе сердца пациента, произошедшие со временем. Врачи надеются, что новая разработка поможет им быстрее и точнее ставить диагнозы.

В будущем EchoCLIP сможет помогать кардиологам, делая предварительную оценку результатов УЗИ и выделяя важные детали. Сейчас система находится на стадии разработки, но ученые верят, что она станет незаменимым помощником врачам-кардиологам.