ИИ поможет кардиологам в анализе эхокардиограмм

Для ее обучения ученые использовали огромную базу данных — более 1 миллиона записей эхокардиограмм с расшифровками от врачей-кардиологов. EchoCLIP может интерпретировать изображения УЗИ, оценивать работу сердца, выявлять следы операций и установленных устройств.

Кроме того, система способна узнавать одного и того же пациента на разных УЗИ, сделанных в разное время. Это значит, что EchoCLIP может заметить изменения в работе сердца пациента, произошедшие со временем. Врачи надеются, что новая разработка поможет им быстрее и точнее ставить диагнозы.

В будущем EchoCLIP сможет помогать кардиологам, делая предварительную оценку результатов УЗИ и выделяя важные детали. Сейчас система находится на стадии разработки, но ученые верят, что она станет незаменимым помощником врачам-кардиологам.