ИИ поможет классифицировать иммунный фенотип ракового образца

По результатам исследования, опубликованного в журнале «ИИ в точной онкологии», цифровой патологический подход позволяет характеризовать и классифицировать иммунные фенотипы рака в воспроизводимом и масштабируемом формате, что открывает перспективы его применения для выявления пациентов, которые могут получить выгоду от иммунотерапии при НМРЛ.

Раковая опухоль часто реагирует на иммунотерапию в зависимости от состава клеток иммунной микросреды опухоли. Сигнализация TGF-ß известна своей способностью способствовать иммунному исключению, когда CD8+ Т-клетки присутствуют в окружающей ткани, но не в самой опухоли.

Это исследование указывает на прогресс в идентификации кандидатов для лечения, используя искусственный интеллект и машинное обучение для точного определения биомаркеров иммунотерапии при НМРЛ.