ИИ поможет найти лучшее решение для хранения энергии

Используя ИИ, исследователи смогли значительно сократить количество возможных комбинаций растворителей, выявив те, которые способны растворять в три раза больше соединений для энергоэффективных проточной батарей. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

По словам ученых, использование автоматизированной системы позволяет не только ускорить процесс, но и повысить его эффективность. Команда определила более 2000 комбинаций растворителей, что делает традиционные методы тестирования не практичными.

Новый подход может быть применим не только в области электрохимических систем, но и в других отраслях, где необходимо быстро находить решения среди множества вариантов.