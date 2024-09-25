ИИ поможет найти лучшее решение для хранения энергии

Опубликовано 25 сентября 2024, 22:301 мин.
ИИ поможет найти лучшее решение для хранения энергииУченые выявили эффективные комбинации для проточной батареи
Команда ученых из Тихоокеанской северо-западной лаборатории и Лаборатории Аргонн разработала инновационный подход к исследованию материалов, комбинируя искусственный интеллект (ИИ) и высокопроизводительные эксперименты для улучшения систем хранения энергии.
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Используя ИИ, исследователи смогли значительно сократить количество возможных комбинаций растворителей, выявив те, которые способны растворять в три раза больше соединений для энергоэффективных проточной батарей. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications.
По словам ученых, использование автоматизированной системы позволяет не только ускорить процесс, но и повысить его эффективность. Команда определила более 2000 комбинаций растворителей, что делает традиционные методы тестирования не практичными.
Новый подход может быть применим не только в области электрохимических систем, но и в других отраслях, где необходимо быстро находить решения среди множества вариантов.