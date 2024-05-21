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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 21:44
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ИИ поможет найти новые материалы для солнечных батарей

Уже обнаружены 14
Ученые из Швейцарии создали метод на основе машинного обучения для поиска новых материалов для солнечных батарей. Разработка позволит значительно ускорить разработку солнечных панелей и снизить их стоимость.
ИИ поможет найти новые материалы для солнечных батарей

© Ferra.ru

Ученые обнаружили 14 совершенно новых перовскитов — материалов, идеально подходящих для создания эффективных солнечных батарей. Технология позволит снизить зависимость от ископаемого топлива и ускорить переход к экологически чистой энергетике.

Традиционно солнечные батареи изготавливают из кремния, однако перовскиты обладают рядом преимуществ, включая более низкую стоимость и простоту производства. Главной проблемой было найти перовскиты с нужным «запрещенной зоной» — диапазоном энергий, который определяет эффективность преобразования солнечного света в электричество.

Новый метод использует машинное обучение для анализа огромных баз данных материалов и поиска наиболее подходящих для солнечных батарей.

Ученые уверены, что их разработка позволит создать более эффективные и дешевые солнечные панели, способствуя развитию экологически чистой энергетики.