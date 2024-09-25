ИИ поможет найти новые применения для старых лекарств

TxGNN демонстрирует почти 50% большую эффективность в идентификации кандидатов на лечение по сравнению с существующими моделями. Кроме того, он также прогнозирует побочные эффекты и противопоказания для конкретных состояний.

Использование уже одобренных лекарств позволяет избежать затрат на разработку новых препаратов и ускоряет процесс лечения. Исследователи подчеркивают, что данный инструмент может значительно сократить разрыв в доступе к лечению редких заболеваний, что позволит помочь многим пациентам.