ИИ поможет найти новые применения для старых лекарств

Опубликовано 25 сентября 2024, 19:591 мин.
ИИ поможет найти новые применения для старых лекарствЧто может помочь в лечении редких заболеваний
Ученые Гарвардской медицинской школы разработали новый инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) — TxGNN, который способен выявлять кандидаты на лечение редких заболеваний, используя уже существующие препараты. Этот инструмент обрабатывает данные почти 8,000 лекарств, включая одобренные и экспериментальные, и может предложить новые варианты терапии для более чем 17,000 заболеваний.
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TxGNN демонстрирует почти 50% большую эффективность в идентификации кандидатов на лечение по сравнению с существующими моделями. Кроме того, он также прогнозирует побочные эффекты и противопоказания для конкретных состояний.
Использование уже одобренных лекарств позволяет избежать затрат на разработку новых препаратов и ускоряет процесс лечения. Исследователи подчеркивают, что данный инструмент может значительно сократить разрыв в доступе к лечению редких заболеваний, что позволит помочь многим пациентам.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак