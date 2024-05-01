ИИ поможет определить эмоциональное состояние человека по речи

Модель анализирует и кодирует модуляции в речи звонящих на телефонные линии помощи. Это поможет повысить профессионализм консультантов и эффективность их действий в реальном времени.

Для разработки модели Нфисси использовал базу реальных звонков в телефонные линии помощи, а также записи актеров, выражающих различные эмоции. Каждый сегмент был аннотирован, чтобы отражать конкретное эмоциональное состояние: злость, нейтральность, грусть или страх/беспокойство.

Модель Нфисси анализирует данные с помощью нейронной сети и рекуррентных блоков, что позволяет извлекать признаки, зависящие от времени. Результаты валидации модели показали ее точность в распознавании четырех эмоций: страх/беспокойство, нейтральность, грусть и злость.

Эта работа стала личной для Нфисси, который также изучал вмешательство в телефонные линии помощи. Он надеется, что его модель сможет помочь разработать панель управления в реальном времени для консультантов, выбирающих подходящие стратегии помощи в зависимости от эмоционального состояния звонящего.

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