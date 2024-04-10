ИИ поможет оптимизировать реабилитацию после переломов

Также были обнаружены корреляции между основными медицинскими состояниями и ортопедическими осложнениями, хотя эти связи не были значимыми. Проведенные анализы ходьбы в раннем послеинтравматическом периоде предоставили ценные сведения о влиянии травмы на передвижение и восстановление.

Для клинических специалистов эти паттерны являются ключом к оптимизации стратегий реабилитации. Корреспондирующий автор Мостафа Резапур отметил, что их исследование демонстрирует глубокое влияние интеграции машинного обучения и анализа ходьбы на ортопедическую практику.

Этот подход представляет собой переход к более персонализированной, прогностической и, в конечном итоге, более эффективной ортопедической помощи. Резапур добавил, что исследование подчеркивает критическую важность принятия холистического подхода, который охватывает не только механические аспекты восстановления после травмы, но и более широкий спектр здоровья пациента.