ИИ поможет отличить темную материю от космического шума

Астроном Дэвид Харви из Лаборатории астрофизики EPFL разработал алгоритм глубокого обучения, который помогает отличить взаимодействие темной материи от эффектов активных галактических ядер (AGN) — сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Используя сверточную нейронную сеть (CNN), Харви проанализировал изображения скоплений галактик, чтобы выявить сигналы взаимодействия темной материи. Алгоритм, получивший название «Inception», достиг точности 80% в идеальных условиях и показал высокую эффективность даже при наличии шумов, имитирующих реальные данные.