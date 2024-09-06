ИИ поможет отличить темную материю от космического шума

Опубликовано 06 сентября 2024, 20:391 мин.
ИИ поможет отличить темную материю от космического шумаС точность 80%
Астрономы разработали новый метод с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для изучения темной материи, одного из самых загадочных элементов вселенной. Темная материя составляет около 85% всей материи и 27% содержания вселенной, но ее природа остается неизвестной.
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Астроном Дэвид Харви из Лаборатории астрофизики EPFL разработал алгоритм глубокого обучения, который помогает отличить взаимодействие темной материи от эффектов активных галактических ядер (AGN) — сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Используя сверточную нейронную сеть (CNN), Харви проанализировал изображения скоплений галактик, чтобы выявить сигналы взаимодействия темной материи. Алгоритм, получивший название «Inception», достиг точности 80% в идеальных условиях и показал высокую эффективность даже при наличии шумов, имитирующих реальные данные.