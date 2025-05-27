ИИ поможет подготовиться к собеседованию на работу

Подготовка к собеседованию может стать проще и эффективнее благодаря помощи искусственного интеллекта. По словам Ташики Юрченко, эксперта в Executive search и основателя HR-агентства TashikaGroup, ИИ способен собрать важную информацию о компании, включая её ценности, культуру и последние достижения. Это поможет соискателям лучше понять, как их навыки могут соответствовать ожиданиям работодателя. Юрченко рекомендует использовать ИИ для анализа вакансий, чтобы выделить ключевые компетенции и сосредоточиться на них во время встречи.

Искусственный интеллект также помогает подготовить ответы на популярные вопросы интервьюеров. Для этого достаточно ввести текст вакансии в чат-бот и попросить сгенерировать возможные вопросы с вариантами ответов. По мнению эксперта, репетиция собеседования с помощью виртуального тренера позволяет отточить навыки общения и уверенно представить себя работодателю. Кроме того, ИИ может подсказать, что стоит улучшить в подготовленных ответах, чтобы они звучали более убедительно.

Ещё один важный аспект заключается в определении подходящего уровня зарплаты. Юрченко советует использовать ИИ для анализа данных о зарплатах в отрасли, учитывая опыт, навыки и местоположение кандидата. На основе этих данных можно не только узнать справедливую компенсацию, но и спрогнозировать тенденции роста зарплат. Это поможет соискателю уверенно вести переговоры о своих условиях труда.