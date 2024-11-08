ИИ поможет полиции выявить ошибки в показаниях свидетелей

Исследования показали, что свидетели, дающие подробные описания подозреваемых, часто воспринимаются как менее надежные из-за когнитивного искажения, известного как ‘ффект чрезмерного обоснования. Например, если свидетель говорит: «Я помню его глаза», его показания могут восприниматься с сомнением, несмотря на уверенность. В отличие от этого, более общие утверждения, такие как «Я его узнал», часто считаются более точными.

Используя технологии обработки естественного языка, искусственный интеллект может анализировать такие свидетельства, учитывая нейтральную точку зрения и исключая влияние человеческой предвзятости. ИИ способен оценивать вероятность точности заявлений и предоставлять числовые оценки, что помогает следователям сосредоточиться на наиболее достоверных показаниях.

Профессор Дэвид Доболи из Университета Лидса, который стал одним из авторов исследования, утверждает, что ИИ может значительно улучшить понимание надежности свидетельств и помочь в принятии более взвешенных решений в правовых процессах. В его исследовании 1,010 участников оценивали идентификацию подозреваемых свидетелями, с использованием или без помощи ИИ.

Результаты показали, что помощь искусственного интеллекта существенно снизила влияние чрезмерного обоснования, и те, кто считал ИИ полезным, с одинаковой уверенностью оценивали как подробные, так и общие описания.