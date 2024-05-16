ИИ поможет пожилым пациентам с раком лучше понимать лечение

Разработчики отмечают, что ИИ не заменяет врачей, а помогает им лучше общаться с пациентами и учитывать их пожелания при выборе лечения.

В ходе исследования ученые опросили пожилых пациентов с онкологией и врачей. Они выяснили, что помимо статистики выживаемости, пациентов волнует стоимость лечения и необходимость поездок в больницу.

Сейчас i-SDM дорабатывается с учетом особенностей лечения пожилых людей и представителей разных социальных групп. Ученые уверены, что их разработка поможет пациентам с онкологией принимать более взвешенные решения о лечении.