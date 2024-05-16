ИИ поможет пожилым пациентам с раком лучше понимать лечение

Опубликовано 16 мая 2024, 22:28
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ИИ поможет пожилым пациентам с раком лучше понимать лечениеОн анализирует всю информацию болезни
Ученые из университета Корнелла создали инструмент на основе искусственного интеллекта, который помогает пожилым людям с раком лучше понимать свои варианты лечения. Система i-SDM использует машинное обучение для анализа информации о пациенте и предлагает персонализированные варианты лечения с пояснениями о выживаемости, побочных эффектах и рисках.
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Разработчики отмечают, что ИИ не заменяет врачей, а помогает им лучше общаться с пациентами и учитывать их пожелания при выборе лечения.
В ходе исследования ученые опросили пожилых пациентов с онкологией и врачей. Они выяснили, что помимо статистики выживаемости, пациентов волнует стоимость лечения и необходимость поездок в больницу.
Сейчас i-SDM дорабатывается с учетом особенностей лечения пожилых людей и представителей разных социальных групп. Ученые уверены, что их разработка поможет пациентам с онкологией принимать более взвешенные решения о лечении.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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