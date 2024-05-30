ИИ поможет предсказать распространение опасных болезней в Европе

Из-за потепления и поездок людей по миру в Европу могут прийти новые опасные болезни. Новая система анализирует данные о вспышках болезней, климате, окружающей среде, населении и торговле.

Например, система могла бы предсказать вспышку лихорадки Западного Нила, которая произошла в Европе в 2018 году. Также ученые выяснили, что завоз вируса денге лихорадки путешественниками за 5 лет вырос на 588%.

Разработчики считают, что такие системы помогут странам быть готовыми к новым вызовам, связанным с изменением климата и появлением новых инфекций.