ИИ поможет предсказать распространение опасных болезней в Европе

Опубликовано 30 мая 2024, 21:56
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ИИ поможет предсказать распространение опасных болезней в ЕвропеС учетом изменения климата
Ученые из Швеции создали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая предсказывает вспышки инфекционных заболеваний с учетом изменения климата и туристических потоков. Это позволит странам Европы заранее готовиться к новым болезням и принимать меры по их сдерживанию.
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Из-за потепления и поездок людей по миру в Европу могут прийти новые опасные болезни. Новая система анализирует данные о вспышках болезней, климате, окружающей среде, населении и торговле.
Например, система могла бы предсказать вспышку лихорадки Западного Нила, которая произошла в Европе в 2018 году. Также ученые выяснили, что завоз вируса денге лихорадки путешественниками за 5 лет вырос на 588%.
Разработчики считают, что такие системы помогут странам быть готовыми к новым вызовам, связанным с изменением климата и появлением новых инфекций.