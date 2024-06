ИИ поможет предсказывать экстремальные погодные явления

Опубликованная статья в журнале Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence отразила использование машинного обучения для оптимизации систем прогнозирования наводнений и бурь.

Согласно исследованию, модель, разработанная под руководством Анны Елены Реали Коста из Университета Сан-Паулу, использует машинное обучение и физические модели, что позволяет улучшить точность прогнозов.

Инновационный подход включает новую технику представления времени в нейронных сетях, что позволяет учитывать пропущенные данные и интегрировать многомодальные данные, такие как спутниковые изображения и числовые модели.

Эта методика способствует улучшению точности прогнозов.