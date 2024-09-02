ИИ поможет продлить жизнь человечеству

Искусственный интеллект открыл новые горизонты в исследованиях долголетия и здорового старения, рассказала РИАМО врач-маммолог Ольга Пучкова. По её словам, современные алгоритмы машинного обучения помогают обрабатывать огромные объёмы данных о генах, образе жизни и медицинской истории пациентов, чтобы определить ключевые факторы, влияющие на продолжительность жизни.

Пучкова отметила, что ИИ способен учиться на основе уже имеющихся данных и прогнозировать сложные биологические процессы, такие как старение. Используя информацию из различных областей биологии, он помогает лучше понять, как тело взаимодействует с окружающей средой и как это влияет на наше здоровье.

Врач также подчеркнула, что в будущем можно ожидать появления алгоритмов, которые смогут предсказывать вероятность развития серьёзных заболеваний и предупреждать врача о необходимости пригласить пациента на дополнительный осмотр.