ИИ поможет сэкономить $100 млн в год американской компании Salesforce

Опубликовано 15 октября 2025, 19:541 мин.
ИИ поможет сэкономить $100 млн в год американской компании SalesforceКомпания внедрила технологии в поддержку клиентов
Американская компания Salesforce сообщила, что ежегодно экономит около 100 миллионов долларов после внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в систему обслуживания клиентов. Технологии ИИ помогают автоматизировать запросы и ускорять процесс взаимодействия с пользователями.
Компания активно развивает собственные ИИ-инструменты, в том числе платформу Agentforce, которая выполняет задачи в сфере клиентской поддержки и продаж. По данным Salesforce, более 12 тысяч клиентов уже используют это решение.
Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф рассказал о результатах внедрения технологий во время конференции Dreamforce в Сан-Франциско. По его словам, использование ИИ позволило компании не только снизить издержки, но и выявить более 60 миллионов долларов потенциальных сделок, которые ранее могли быть упущены из-за ограниченных возможностей персонала.