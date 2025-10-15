ИИ поможет сэкономить $100 млн в год американской компании Salesforce

Компания активно развивает собственные ИИ-инструменты, в том числе платформу Agentforce, которая выполняет задачи в сфере клиентской поддержки и продаж. По данным Salesforce, более 12 тысяч клиентов уже используют это решение.

Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф рассказал о результатах внедрения технологий во время конференции Dreamforce в Сан-Франциско. По его словам, использование ИИ позволило компании не только снизить издержки, но и выявить более 60 миллионов долларов потенциальных сделок, которые ранее могли быть упущены из-за ограниченных возможностей персонала.