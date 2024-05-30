ИИ поможет снизить давление у пациентов с гипертонией

Опубликовано 30 мая 2024, 21:45
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ИИ поможет снизить давление у пациентов с гипертониейС помощью устройств мониторинга здоровья
Новое исследование показывает, что полностью цифровая программа коучинга, основанная на искусственном интеллекте, может значительно снизить артериальное давление у взрослых с гипертонией. Эта программа использует данные из носимых активных трекеров и мониторов давления, а также опросник в мобильном приложении для персонализации рекомендаций по образу жизни.
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Исследователи использовали этот подход, чтобы помочь пациентам контролировать гипертонию и повысить их вовлеченность, предлагая перспективную альтернативу традиционным моделям коучинга.
В течение 24 недель участники с гипертонией 2 стадии показали значительное снижение как верхнего, так и нижнего артериального давления. Это свидетельствует о значительном улучшении контроля давления и снижении числа участников с гипертонией стадии 2.
Это исследование подчеркивает потенциал цифровых инноваций в области управления гипертонией, предоставляя масштабируемые, экономически эффективные и персонализированные варианты ухода для пациентов.