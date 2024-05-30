ИИ поможет снизить давление у пациентов с гипертонией

Исследователи использовали этот подход, чтобы помочь пациентам контролировать гипертонию и повысить их вовлеченность, предлагая перспективную альтернативу традиционным моделям коучинга.

В течение 24 недель участники с гипертонией 2 стадии показали значительное снижение как верхнего, так и нижнего артериального давления. Это свидетельствует о значительном улучшении контроля давления и снижении числа участников с гипертонией стадии 2.

Это исследование подчеркивает потенциал цифровых инноваций в области управления гипертонией, предоставляя масштабируемые, экономически эффективные и персонализированные варианты ухода для пациентов.