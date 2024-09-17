ИИ поможет снизить смертность в больницах

Опубликовано 17 сентября 2024, 03:001 мин.
ИИ поможет снизить смертность в больницахНовая система уменьшит риск ухудшения состояния пациентов
Исследование, опубликованное в Canadian Medical Association Journal, показало, что система раннего предупреждения на основе искусственного интеллекта (ИИ) помогла снизить риск неожиданных смертей в больницах. Разработанная система CHARTWatch, использованная в общих внутренних отделениях больницы Святого Михаила в Торонто, продемонстрировала эффективность в выявлении пациентов с высоким риском ухудшения здоровья.
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Исследование охватило 13 649 пациентов в возрасте от 55 до 80 лет, проходивших лечение в отделении до и после внедрения системы CHARTWatch. В результате 19-месячного вмешательства количество пациентов с высоким риском в группе CHARTWatch сократилось по сравнению с 43-месячным периодом до внедрения. Также наблюдалось снижение числа необратимых смертей: 1,6% в группе CHARTWatch против 2,1% в контрольной группе.
Система CHARTWatch, взаимодействующая с медицинским персоналом через оповещения и регулярные электронные письма, помогла улучшить уход за пациентами.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак