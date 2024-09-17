ИИ поможет снизить смертность в больницах

Исследование охватило 13 649 пациентов в возрасте от 55 до 80 лет, проходивших лечение в отделении до и после внедрения системы CHARTWatch. В результате 19-месячного вмешательства количество пациентов с высоким риском в группе CHARTWatch сократилось по сравнению с 43-месячным периодом до внедрения. Также наблюдалось снижение числа необратимых смертей: 1,6% в группе CHARTWatch против 2,1% в контрольной группе.

Система CHARTWatch, взаимодействующая с медицинским персоналом через оповещения и регулярные электронные письма, помогла улучшить уход за пациентами.