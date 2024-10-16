ИИ поможет сохранить искусство кантонского фарфора

Ученые Гонконгского политехнического университета (PolyU) разработали творческую платформу под названием «Красота кантонского фарфора», направленную на сохранение и обучение искусству этого традиционного ремесла. Это искусно изготовленный декоративный фарфор отражает уникальное народное искусство региона Линнань с его сложными и тонкими техниками росписи.

Под руководством профессора Генри Духа, команда собрала и обработала тысячи изображений кантонского фарфора для создания мощной генеративной модели, которая сделает культурное наследие более доступным и понятным.

Профессор Дух отметил, что генеративный ИИ может значительно обогатить человеческую культуру, сохраняя традиционные формы искусства и поддерживая инновации. Платформа включает технологии, позволяющие пользователям легко изучать техники росписи кантонского фарфора с помощью интуитивно понятного интерфейса.

Интеграция 2D и 3D живописи в платформу, а также возможность персонализированной обратной связи позволяют пользователям творчески выражать свои идеи, сохраняя при этом традиционный стиль кантонского фарфора. Это нововведение направлено на расширение возможностей обучения и сохранения культуры через современные технологии.