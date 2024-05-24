ИИ поможет ученым исследовать поведение животных

Программа позволяет ускорить исследования в области нейробиологии поведения и сравнивать результаты различных лабораторий, учитывая различия в методах наблюдения, анализа и классификации поведения. Система позволяет отслеживать и автоматически классифицировать поведение животных, такие как агрессия или подчинение, что делает возможным более точное коррелирование действий с нейрональной активностью.

Над проектом работали ученые из Университета штата Вашингтон, и результаты их работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience. Авторы статьи — Сэм Голден, профессор биологической структуры, и Саймон Нильссон, постдок в лаборатории Голдена, а первым автором стал Настасия Гудвин, аспирант лаборатории.

Благодаря этому подходу ученые смогли увеличить объективность описания и классификации поведения животных и легче сравнивать результаты исследований разных лабораторий.