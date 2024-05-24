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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 22:10
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ИИ поможет ученым исследовать поведение животных

Было создано специальное ПО
Ученые из Сиэтла разработали программное обеспечение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое быстро анализирует поведение животных, чтобы поведение можно было точнее связать с активностью отдельных мозговых цепей и нейронов.
ИИ поможет ученым исследовать поведение животных

© Ferra.ru

Программа позволяет ускорить исследования в области нейробиологии поведения и сравнивать результаты различных лабораторий, учитывая различия в методах наблюдения, анализа и классификации поведения. Система позволяет отслеживать и автоматически классифицировать поведение животных, такие как агрессия или подчинение, что делает возможным более точное коррелирование действий с нейрональной активностью.

Над проектом работали ученые из Университета штата Вашингтон, и результаты их работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience. Авторы статьи — Сэм Голден, профессор биологической структуры, и Саймон Нильссон, постдок в лаборатории Голдена, а первым автором стал Настасия Гудвин, аспирант лаборатории.

Благодаря этому подходу ученые смогли увеличить объективность описания и классификации поведения животных и легче сравнивать результаты исследований разных лабораторий.