ИИ поможет учесть риски наводнений для всех районов города

Обычные модели часто не учитывают, как повышение уровня моря и сильные ливни влияют на риск наводнений в разных частях города. Новая модель позволяет произвести моделирование миллионов вариантов наводнений с учетом различных факторов, таких как уровень дохода жителей района.

Исследователи применили модель к одной из рек в Калифорнии. Оказалось, что первоначальный план по реконструкции моста через реку мог увеличить риск наводнений для некоторых районов с низким доходом. Ученые поделились своими результатами с местными властями, которые учли их при планировании противопаводковых мероприятий.

Новая модель поможет другим городам учитывать риски наводнений для всех районов и избежать несправедливого распределения средств на защиту.