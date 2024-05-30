ИИ поможет учесть риски наводнений для всех районов города

Опубликовано 30 мая 2024, 22:14
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ИИ поможет учесть риски наводнений для всех районов городаПо разным критериям
Ученые из Стэнфорда создали новую модель оценки риска наводнений, которая учитывает особенности каждого района города. Это позволит властям планировать противопаводковые мероприятия более справедливо, защищая все районы, а не только некоторые.
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Обычные модели часто не учитывают, как повышение уровня моря и сильные ливни влияют на риск наводнений в разных частях города. Новая модель позволяет произвести моделирование миллионов вариантов наводнений с учетом различных факторов, таких как уровень дохода жителей района.
Исследователи применили модель к одной из рек в Калифорнии. Оказалось, что первоначальный план по реконструкции моста через реку мог увеличить риск наводнений для некоторых районов с низким доходом. Ученые поделились своими результатами с местными властями, которые учли их при планировании противопаводковых мероприятий.
Новая модель поможет другим городам учитывать риски наводнений для всех районов и избежать несправедливого распределения средств на защиту.