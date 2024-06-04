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Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2024, 10:30
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ИИ поможет в диагностике деменцию с тельцами Леви

C помощью анализа
Учёные из Университета Цукуба и IBM Research впервые выявили, что снижение эмоциональной выразительности голоса характерно для деменции с тельцами Леви. Используя нейронные сети, исследователи смогли количественно оценить голосовые эмоции пациентов, обнаружив связь между когнитивными нарушениями и атрофией определенных областей мозга.
ИИ поможет в диагностике деменцию с тельцами Леви

© Ferra.ru

Деменция с тельцами Леви является второй по распространенности нейродегенеративной деменцией после болезни Альцгеймера. Она прогрессирует быстрее и проявляется более широким спектром симптомов, что значительно ухудшает качество жизни пациентов. Из-за схожих симптомов с другими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, и ограниченного числа специалистов, деменция с тельцами Леви часто остается невыявленной.

В исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s & Dementia, были собраны данные о голосовых эмоциях у пациентов с деменцией с тельцами Леви, болезнью Альцгеймера и у здоровых пожилых людей. Анализ показал, что у пациентов с деменцией с тельцами Леви наблюдается меньше эмоциональной выразительности, что может служить диагностическим признаком.

Автоматизированный анализ голосовых эмоций может стать новым инструментом для раннего выявления и надлежащего ухода за пациентами с деменцией с тельцами Леви.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#наука
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#Деменция