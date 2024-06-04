ИИ поможет в диагностике деменцию с тельцами Леви

Деменция с тельцами Леви является второй по распространенности нейродегенеративной деменцией после болезни Альцгеймера. Она прогрессирует быстрее и проявляется более широким спектром симптомов, что значительно ухудшает качество жизни пациентов. Из-за схожих симптомов с другими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, и ограниченного числа специалистов, деменция с тельцами Леви часто остается невыявленной.

В исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s & Dementia, были собраны данные о голосовых эмоциях у пациентов с деменцией с тельцами Леви, болезнью Альцгеймера и у здоровых пожилых людей. Анализ показал, что у пациентов с деменцией с тельцами Леви наблюдается меньше эмоциональной выразительности, что может служить диагностическим признаком.

Автоматизированный анализ голосовых эмоций может стать новым инструментом для раннего выявления и надлежащего ухода за пациентами с деменцией с тельцами Леви.