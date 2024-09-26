Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2024, 21:18
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ИИ поможет в диагностике тяжелого заболевания сердца

С высокой точностью
В новом исследовании, опубликованном в журнале JACC: Advances, ученые Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) успешно протестировали инструмент искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет с точностью более 98% выявлять тяжелый стеноз аорты (СА) — распространенное и серьезное заболевание клапанов.
ИИ поможет в диагностике тяжелого заболевания сердца

© Ferra.ru

Доктор Джордан Б. Стром, руководитель исследований в области сердечно-сосудистой визуализации, и его коллеги использовали алгоритм поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта (AI-DSA) для анализа стандартных эхокардиографических отчетов более чем 31 000 пенсионеров, застрахованных Medicare. AI-DSA обнаружил 98% пациентов, соответствующих клиническим рекомендациям по СА, а также выявил более тысячи людей с вероятным тяжелым стенозом, которые не получили соответствующей диагностики.

Результаты исследования предполагают возможность использования этого алгоритма в сочетании со стандартной эхокардиографией для улучшения выявления пациентов с тяжелыми симптомами СА и дальнейшего направления на жизненно важную замену аортального клапана. В дальнейшем инструмент AI-DSA должен пройти клинические испытания, чтобы подтвердить его эффективность в практическом применении.

ИИ поможет в диагностике тяжелого заболевания сердца

© JACC: Advances