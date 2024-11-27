ИИ поможет в исследовании Солнца

Команда ученых разработала модели глубокого обучения, которые позволяют быстро обрабатывать огромные объемы данных, полученных с телескопа. Это открывает новые перспективы в скорости, точности и масштабе анализа солнечных наблюдений.

Телескоп, расположенный на вершине вулкана Халеакала, является наиболее мощным инструментом для изучения солнечной атмосферы. Он использует поляризованный свет для измерения магнитных полей Солнца, что позволяет ученым изучать процессы, происходящие на звезде. С помощью машинного обучения ученые теперь могут визуализировать солнечную атмосферу в реальном времени, вместо того чтобы ждать долгие часы для обработки данных.

Чтобы обучить свои модели, ученые создали огромную базу данных, имитирующую наблюдения Солнца.