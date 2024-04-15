ИИ поможет в лечении рака голосовых связок

Группа специалистов обнаружила, что программное обеспечение искусственного интеллекта может играть важную роль в руководстве лечением рака голосовых связок. Впервые исследование продвинутого рака голосовой связки команды университета Ньюкасла обратило внимание на мощь искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений с КТ-сканов, направленных на прогнозирование выживаемости.

Программное обеспечение искусственного интеллекта работает пиксель за пикселем, раскрывая скрытые закономерности в опухоли, которые не могут быть увидены человеческим глазом. Это может действовать как «виртуальная биопсия» и предоставить подсказки относительно поведения рака и степени его «нормальности». Этот новый способ просмотра изображений с такой детализацией называется радиомикс.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Laryngology & Otology, выявили два важных показателя изображений, компактность формы и неоднородность серого уровня (GLNU). Если эти показатели высоки, это указывает на то, что у пациента больше шансов умереть раньше.

Результаты также показали, что эти показатели изображений лучше предсказывают выживаемость по сравнению с традиционными факторами, которые используют врачи, такими как возраст или стадия рака.