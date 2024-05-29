ИИ поможет в обнаружении пластика

Опубликовано 29 мая 2024, 11:15
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ИИ поможет в обнаружении пластикаВ воде
Ученые из Нагойского университета (Япония) совместно с коллегами из Национального института материаловых наук в Японии разработали новый метод обнаружения микропластика в морских и пресноводных средах, используя доступные и недорогие пористые металлические подложки и машинное обучение. Детали метода опубликованы в журнале Nature Communications.
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Обнаружение и идентификация микропластика в образцах воды важны для экологического мониторинга, но представляют сложность из-за структурного сходства микропластика с естественными органическими соединениями, полученными из биопленок, водорослей и органического вещества. Новый метод позволяет одновременно разделять и измерять содержание шести ключевых типов микропластика с помощью процесса поверхностно-усиленной резонансной спектроскопии (SERS) и алгоритмов машинного обучения.
Исследователи надеются, что их новаторское решение значительно поможет обществу в оценке воздействия загрязнения микропластиком на общественное здоровье и на здоровье всех организмов в морских и пресноводных средах.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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