ИИ поможет в обнаружении пластика

Обнаружение и идентификация микропластика в образцах воды важны для экологического мониторинга, но представляют сложность из-за структурного сходства микропластика с естественными органическими соединениями, полученными из биопленок, водорослей и органического вещества. Новый метод позволяет одновременно разделять и измерять содержание шести ключевых типов микропластика с помощью процесса поверхностно-усиленной резонансной спектроскопии (SERS) и алгоритмов машинного обучения.

Исследователи надеются, что их новаторское решение значительно поможет обществу в оценке воздействия загрязнения микропластиком на общественное здоровье и на здоровье всех организмов в морских и пресноводных средах.